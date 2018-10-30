Burton Albion - Nottingham Forest maç önü

İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Burton Albion ile Nottingham Forest, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. Burton Albion, son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nottingham Forest, son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Burton Albion galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Nottingham Forest galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Burton Albion son haftadaki Preston North End müsabasında 2-1 yenildi.

Nottingham Forest, Bolton Wanderers karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Burton Albion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Burton Albion, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Nottingham Forest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Nottingham Forest, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ