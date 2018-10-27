Burton Albion - Peterborough United maçı istatistikleri

İngiltere 1.Lig maçında Burton Albion ile Peterborough United, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 18 puanlı Burton Albion 15. sırada bulunuyor, Peterborough United 30 puana sahip ve 2. sırada. Burton Albion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Peterborough United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 307. İddaa'da Burton Albion kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Peterborough United kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Burton Albion son haftadaki Sheffield United müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Peterborough United, Bury karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Burton Albion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Burton Albion, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Peterborough United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Peterborough United, 21 gol atarken 8 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ