Burton Albion - Rochdale rakamlar

Burton Albion ve Rochdale, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Burton Albion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rochdale, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 281 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Burton Albion kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Rochdale sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Burton Albion son hafta oynanan Sheffield United maçında 0-0 berabere kaldı.

Rochdale ise Shrewsbury Town karşılaşmasında 3-2 kazandı.

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