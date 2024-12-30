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        Haberler Spor Transfer Buruk'tan Mertens hamlesi - Futbol Haberleri

        Buruk'tan Mertens hamlesi

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'e futbolu bırakması halinde teknik heyetine katılması için teklif yapacak

        Giriş: 30.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:20
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        Galatasaray'da ikinci baharını yaşayan Dries Mertens'in geleceği şu an için belirsiz.

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        Geçen sezon futbolu bırakma niyeti olan Belçikalı kendisini iyi hissetmesiyle birlikte bir sezon daha devam kararı almıştı.

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        Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens gelecekle ilgili kararını henüz vermiş değil.

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        Kendisini iyi hisseden 37 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda tam konsantrasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

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        Belçikalı yıldız kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirirken emeklilik kararını ilerleyen süreçte verecek.

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        Diğer yandan Galatasaray yönetimi ise Mertens'in bir sezon daha kalma fikrine çok sıcak değil.

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        37 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücret kazanıyor.

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        Galatasaray yönetimi her ne kadar performansını korusa da yaşı ilerleyen bir futbolcuya bu ücreti verme konusunda tereddütte.

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        Mertens'in yıllık ücretinde indirim yapması halinde kadroda kalması ise yabancı kontenjanındaki duruma bağlı.

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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Mertens'in kulüpten tamamen ayrılmasına sıcak değil.

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        Başarılı teknik direktör, Mertens'in emeklilik kararını alması halinde Belçikalı ile bir araya gelecek.

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        Okan Buruk saha içindeki futbol akıllarından olan Mertens'in teknik heyete katılmasını isteyecek.

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