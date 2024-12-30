Buruk'tan Mertens hamlesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'e futbolu bırakması halinde teknik heyetine katılması için teklif yapacak
Galatasaray'da ikinci baharını yaşayan Dries Mertens'in geleceği şu an için belirsiz.
Geçen sezon futbolu bırakma niyeti olan Belçikalı kendisini iyi hissetmesiyle birlikte bir sezon daha devam kararı almıştı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens gelecekle ilgili kararını henüz vermiş değil.
Kendisini iyi hisseden 37 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda tam konsantrasyonla çalışmalarını sürdürüyor.
Belçikalı yıldız kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirirken emeklilik kararını ilerleyen süreçte verecek.
Diğer yandan Galatasaray yönetimi ise Mertens'in bir sezon daha kalma fikrine çok sıcak değil.
37 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücret kazanıyor.
Galatasaray yönetimi her ne kadar performansını korusa da yaşı ilerleyen bir futbolcuya bu ücreti verme konusunda tereddütte.
Mertens'in yıllık ücretinde indirim yapması halinde kadroda kalması ise yabancı kontenjanındaki duruma bağlı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Mertens'in kulüpten tamamen ayrılmasına sıcak değil.
Başarılı teknik direktör, Mertens'in emeklilik kararını alması halinde Belçikalı ile bir araya gelecek.
Okan Buruk saha içindeki futbol akıllarından olan Mertens'in teknik heyete katılmasını isteyecek.