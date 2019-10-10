Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı

İHA

Doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlayan 34 yaşındaki Çise Atlas'a alerjik akıntı teşhisi konuldu. 1 yıldır alerji ilaçlarıyla yaşayan Atlas'ın şikayetlerine yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları da eklendi. Yapılan tetkikler sonucunda Atlas’ın beyin omurilik sıvısı kaybı yaşadığı ortaya koydu

Prof. Dr. Ferhat Erişir

Bir yıl önce doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlaması nedeniyle birçok farklı doktora başvuran 34 yaşındaki Çise Atlas’a, her seferinde alerjik akıntı teşhisi ile birçok alerji tedavisi uygulandı.

İHA'nın haberine göre; bir yıldır alerji ilaçları ile yaşayan hasta, buna rağmen sıvı kaybındaki artışla birlikte yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları ile de mücadele etmeye başladı. Yapılan tetkikler sonucunda Atlas’ın beyin omurilik sıvısı kaybı yaşadığı anlaşıldı.

Atlas’ın muayene ve tetkikleri sonucunda beyin omurilik zarında yırtık teşhis edildi. “Hastamız Çise Atlas uzun yıllar önce burun ameliyatı geçirmiş. Burun ameliyatından yıllar sonra ise doğum yapmıştır. Burun ameliyatında gerçekleşme ihtimali bulunan komplikasyona bağlı olarak zarda meydana gelen bir incelme, doğum sırasında meydana gelen basınçla birleşince, beyin zarının yırtılmasıyla sonuçlanmış olabilir.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ferhat Erişir, sonrasında hastada burundan yavaş yavaş ve damla damla sıvı gelmeye başlamış olabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, burundan gelen beyin omurilik sıvısının birincil nedenleri arasında kazalar, travmalar ve buruna gelen darbelerin etken olabileceğine dikkat çekerken, hastaların geçirmiş oldukları operasyonlarda yaşanan komplikasyonların da sebep teşkil edebileceğini kaydetti.

TEDAVİ EDİLMESEYDİ MENEJİT GEÇİREBİLİRDİ

Beyin omurilik sıvısı ve işlevlerine de değinen Prof. Dr. Erişir, beyinde bulunan ve günde bir bardak kadar salgılanan ve her gün yenilenen beyin omurilik sıvısının, insanları travmalara karşı koruduğunu belirtti. Teşhis ve tedavi arayışları ile geçen bir yıllık süre zarfında Çise Atlas’ın sıvı kaybı yaşaması ve beynin dış ortama açık olması nedeniyle menenjit geçirme ihtimalinin de söz konusu olduğuna değinen Erişir, su formunda sürekli burun akıntısı şikayeti olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini bildirdi.

YAMA UYGULANDI

Uyguladıkları tedavi yöntemini anlatan Erişir, işlem sırasında endoskopik kameralarla burun içine girilip, hastanın kafa tabanına doğru ilerlendiğini, burada beyin tabanına yama uygulanmak suretiyle deliğin kapatıldığını ifade etti. Beyin omurilik zarı yırtığının neden olduğu sonuçları da sıralayan Erişir, “Bu durumdaki hastalarda şiddetli baş ağrısı olmakta, hatta ameliyat sonrası kısa bir süre baş ağrısı da devam edebilmektedir. Teşhis ve tedaviye geç kalındığı durumlarda ise burun içindeki mikroplar beyine karışıp hastanın menenjit geçirmesine sebebiyet vermekte, bu durum da hastanın hayatına mal olabilmektedir. Hastanemizde gerçekleştirilen operasyon sonrası hastanın burun akıntısı ve baş ağrıları kendiliğinden geçmiş, hayati risk teşkil edebilecek tüm sorunlar ortadan kaldırılmıştır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlıklı bağırsak florası obeziteye 'kalkan' oluyor
SAĞLIKObeziteye 'kalkan' oluyor!
Kireçlenme tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
SAĞLIKKireçlenme tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
Marcela Iglesias: Botoks ve dudak dolgusu dışında herhangi bir operasyon geçirmedim
SAĞLIKBarbie bebek olmak istiyor ama...
Hepatit B virüsü nedir? Hepatit B virüsü belirtileri ve tedavisi
SAĞLIKHepatit B virüsü nedir?
Domates sperm kalitesini artırıyor - Haberler
SAĞLIKSperm kalitesini artırıyormuş!
Her 4 kişiden biri yaşamlarının bir döneminde ruhsal rahatsızlık geçirme riskiyle karşı karşıya
SAĞLIKHer 4 kişiden biri o riskle karşı karşıya!
Ömer Morkoç Yeniden yürüyebilmek için kitap yazdı! - Haberler
SAĞLIK7 yaşında kaybettiği çocukluğunu arıyor!
Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu - Haberler
SAĞLIK"Denemeden önce düşünün" çağrısı! Kanserle bağlantısı ...
Bebeklerde eğri boyun problemi artıyor! - Haberler
SAĞLIKDikkat! Öyle bir probleme yol açıyor ki...
Kanser tedavisinde dünyada olan bizde de var!
SAĞLIKKanser tedavisinde gelinen nokta! Devlet Hastanesinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X