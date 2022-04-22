Burun ameliyatını beğenmeyen kadın profesörü bu hale getirdi 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar (56), trafikte aracının önüne kesen Sezgin A. (21) ve Uğur G. (27) tarafından öldüresiye dövüldü. Acar'ın, 3 yıl önce yaptığı burun ameliyatını beğenmeyen hastası Zehra Ç.'nin azmettirdiği iddia edilen 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı. Zehra Ç., Sezgin A. ve Uğur G. hakkında 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 1 Mart'ta Keçiören ilçesinde meydana geldi. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Aydın Acar, mesai bitiminde otomobili ile evine gitmek için yola çıktı. Prof. Dr. Aydın Acar´ın kullandığı otomobilin önü, Çiçekli Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde, 06 VKN 78 plakalı araçla kesildi. Araçtan inen 2 kişi, camı indirerek, ne olduğunu soran Acar'a saldırdı. Acar'ı öldüresiye dövüp, hakaret ve tehdit eden 2 kişi, çevredekilerin yardıma gelmesi üzerine araca binerek uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren Prof. Dr. Acar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Acar'a Adli Tıp Kurumu'ndan verilen raporda; hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık talimatıyla soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, saldırganlar Sezgin A. ile Uğur G.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadelerinde, müşteki Aydın Acar'ın trafikte otomobiliyle kendilerini sıkıştırıp, aracın tamponuna çarptığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, olayın bu nedenle meydana geldiğini ileri sürdü. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Prof. Dr. Acar ise iddia edildiği gibi trafikte kimseyle tartışmadığını, 3 yıl önce burun ameliyatını yaptığı hastası Zehra Ç.'nin, ameliyattan memnun olmadığı için kendisini uzun süredir sosyal medyadan tehdit ettiğini, darp olayının da onun azmettirmesi sonucu meydana geldiğini düşündüğünü söyledi. Savcılık talimatıyla polis merkezinde ifadesi alınan Zehra Ç. ise olaydan bilgisi olmadığını belirterek, suçlamayı kabul etmedi. Zehra Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Savcılık soruşturması sonunda 3 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede olay yeri kamera kayıtlarının incelemesi sonrası şüphelilerin söylediği gibi Acar'ın, kullandığı otomobille başka bir aracı sıkıştırmadığı, tam tersine şüphelilere ait aracın aniden Acar´ın aracının önünde durduğu tespitinin yapıldığı belirtildi. Yine şüphelilerin ifadelerinde Acar´ın otomobiliyle kullandıkları aracın tamponuna çarptığını söyledikleri; ancak görüntülerin bunu yalanladığı, tamponunda herhangi bir vuruk izine de rastlanılmadığı aktarıldı. Şüpheli Zehra Ç.´nin, sosyal medya hesabında Acar´a yönelik sürekli olarak hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderdiğinin anlaşıldığı, Acar'ın şikayeti üzerine Zehra Ç.'nin, 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan yargılandığı Ankara 65´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde ceza aldığı da belirtildi.

28 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, "Her ne kadar Zehra Ç. suçlamaları kabul etmese de şüpheliler Sezgin A. ve Uğur G., müşteki ile aralarında hiçbir tartışma ve husumet olmaksızın müştekiye saldırmış olmaları göz önünde alındığında şüpheli Zehra Ç.´nin, olayın azmettiricisi olduğu ve haklarında kamu davası açılması için yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Zehra Ç.´nin azmettirmek suretiyle olmak üzere 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıl 8 aydan 28'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.