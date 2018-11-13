Doğuştan burun delikleri kapalı olan 15 aylık Bekirhan, yapılan operasyonla artık özgürce nefes alabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, geçmeyen burun tıkanıklığı, beslenirken morarma, uykuda nefes durması ve sürekli ağzı açık yaşamak Bekirhan’ın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor ve ailesini üzüyordu. Küçük çocuğun bu zorlu süreci, burun deliklerinin ameliyatla açılmasıyla sona erdi. Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan “Dışarıdan kesi olmadan endoskopik olarak yaptığımız ameliyatta, tampon ve stent kullanmadık. Aynı gün taburcu ettiğimiz Bekirhan’ın engelsiz nefes almaya başlaması hepimizi sevindirdi” diyor.

DIŞARDAN KESİ YAPMADAN GERÇEKLEŞRİLEN AMELİYAT

Prof. Dr. Tayfun Apuhan, “koanal atrezi” adı verilen bu hastalığı ve küçük çocuğun operasyon sürecini şöyle anlatıyor; “Bekirhan bize geldiğinde nefes almakta zorlanan, morarma yaşayan ve had safhada uyku problemi olan bir bebekti. Gerekli muayeneler sonrasında burun deliklerinin doğuştan kapalı olduğunu tespit ettik ve ameliyatını hiçbir kesi yapmadan endoskopik olarak gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası stent ve tampon kullanmadık ve hastamızı aynı gün içinde taburcu ettik. Koanal atrezi, burun boşluğunun arkasında yer alan ve alınan havanın burundan alt havayollarına geçişini sağlayan bölgenin tıkanması veya kapalı olması durumudur. Bu soruna ilişkide olduğu bölgelerde başka kemik anormallikleri ve orta yüz gelişim problemleri de eşlik eder. Bu durum burun ve ağız boşluğunu ayıran ve sonradan yok olması gereken bir membranın varlığını sürdürmesiyle gerçekleşir. Başka bir nedeni de o bölgede büyümeyle ilişkili faktörlerde değişiklik sonucu küçük veya kapalı bir koana oluşmasıdır. Oluşan tıkanıklık membran veya kemik yapısında ya da her ikisinde birlikte olma haline deniyor” diyor.



KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Kız çocuklarında daha çok rastlanan koanal atrezi, burun arkasında iki adet olan deliklerin tek taraflı mı tıkandığı yoksa iki tarafın da tıkanıp tıkanmadığı durumuna göre bulgu veriyor. Tek tarafın tıkalı olduğu olgular uzmana hayatlarının ileri dönemlerinde “tek taraflı burun tıkanıklığı” veya “tek taraflı burun akıntısı” ile başvuruyor. İki tarafın tıkalı olduğu bebeklerde ise erkenden bulgu verip üst havayolu tıkanıklığı, gürültülü solunum, beslenme sırasında morarma ve bebeğin ağlaması sırasında düzelme ile bulgu veriyor. Bebeklerde bu durumların varlığında ailelerin bir an önce doktora başvurması büyük önem taşıyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

*Emzirirken morarma

*Mama yerken zorlanma

*Geceleri rahat nefes alınamadığı için uykudan uyanma

*Sürekli ağzı açık olarak yaşama.

KESİN TEDAVİSİ TIKANIKLIĞIN AÇILMASI

Hastalığın tanısı hakkında da bilgi veren Apuhan,”Şüphe duyulan olguda ön muayenede 5-6 numara kateter burundan ağız boşluğuna geçirilmeye çalışılır. Kateter geçirilemediğinde tanıdan şüphelenilir. İnceleme doğrudan fiber optik endoskopla yapılabiliyorsa, tıkanıklık net olarak görülebilir. Tıkanıklığın bilgisayarlı tomografi ile de görülmesi mümkündür. Acil tedavide bebeğe bir ağızdan hava almayı kolaylaştıracak bir tedavi yöntemi ve beslenmesinin sağlanması ilk basamaklardır. Kesin tedavi bu tıkanıklığın açılması ve tekrar kapanmasını engelleyecek geçici bir stent konması ile mümkündür. Bu ameliyatlar ağız içinden yapılabileceği gibi günümüzde endoskopik yaklaşım da yaygın olarak kullanılmaktadır. Endsokopik yaklaşımla direkt görüş altında atrezi alanı açılarak stentlenebilir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ