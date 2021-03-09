Burundi kalabalık hapishaneleri boşaltmak için 5 binden fazla mahkuma af çıkardı

AA

Burundi Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 5 yıl veya daha az ceza alan, hafif suç işleyen, yaşlı, hamile ve çocuklarıyla birlikte hapishanede kalan 5 bin 225 mahkum salıverilecek.

Ayrıca, yolsuzluğa karışan kişiler çaldıkları ya da yol açtıkları zararı telafi etmesi halinde affedilecek.

Kararın, hapishanelerdeki koşulların iyileştirilmesi ve kalabalığın azaltılmasına duyulan ihtiyaçtan ötürü alındığı ifade edildi.

Savaş suçları, insan kaçakçılığı, silahlı soygun, terör ve tecavüz gibi suçlara karışanların aftan yararlanamayacağı belirtildi.