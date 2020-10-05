Burundi’de son üç ayda 198 kişi suikast sonucu hayatını kaybetti

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İnsan Hakları Topluluğu (ITEKA) yayınladığı raporda, Burundi’de son üç ayda başta muhalifler olmak üzere 198 kişinin uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, suikasta uğrayanların çoğunlukla muhalifler, Ulusal Özgürlük Partisi (CNL) üyeleri ve Tutsi kökenli emekli asker ve polisler olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, suikastların faillerinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (SNR) ve polis memurları olduğu iddia edildi.

Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı Evariste Ndayishimiye kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ndayishimiye’nin yeni kabinesini, Burundi iç savaşı sırasında yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırım listesinde yer alan isimlerden oluşması tepkilere neden olmuştu.

Ülkede, "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alan eski Emniyet Genel Müdürü ve Kamu Güvenliği Bakanı Alain Guillaume Bunyoni, 23 Haziran’da Başbakan olarak atanmıştı.