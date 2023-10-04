'Buruşuk bir büyükanne' olmakla suçlanan 53 yaşındaki model öz kabule dair güçlü bir ders veriyor

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Hissettiği içsel baskı, moda endüstrisinden gelen eleştiriler ve beyaz saçı yaşlılık ile ilişkilendiren görüşler en sonunda Luisa'nın radikal bir karar almasını sağladı ve o günden sonra 'gri yaşlı saçlarını' kabul etti. "Kendimi ve değişen bedenimi pişmanlık duymadan sevmeyi öğrenmek, güvenimi ve öz saygımı güçlendirmenin cevabıydı."

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Lauisa'nın cesur kararı, internette hem olumlu hem de olumsuz birçok yorumu kötükledi. Kendisiyle aynı serüveni yaşayan birçok kadın ona destek verdi. Ancak kaba yorumlar da vardı. Özellikle Tiktok'ta kendisini 'buruşuk bir büyükanne' olarak etiketleyen birçok kullanıcı ile uğraşmak zorunda kaldı.