Busan I Park - Bucheon 1995 maçı heyecanı

Busan I Park ve Bucheon 1995, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Busan I Park 27 puanla 3. sırada, Bucheon 1995 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Busan I Park, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bucheon 1995, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 136 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Busan I Park kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bucheon 1995 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Busan I Park önceki hafta Bucheon 1995 mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bucheon 1995 ise Busan I Park maçında 0-0 berabere kaldı.

Busan I Park, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Bucheon 1995, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bucheon 1995, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.