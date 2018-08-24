Busan I Park - Suwon City sahaya çıkıyor

Busan I Park ve Suwon City, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Busan I Park 40 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Suwon City 33 puanda ve 5. sırada. Busan I Park, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Suwon City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Busan I Park galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Suwon City galibiyet oranı 0.00.

Busan I Park son hafta oynanan Seongnam maçında 2-0 kazandı.

Suwon City ise Anyang maçında 3-0 kazandı.

Busan I Park, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 12 gol yedi.

Suwon City, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon City 8 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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