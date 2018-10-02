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Gazetecilerin Sinan Akçıl soruları üzerine genç oyuncu, "Görüşsek de, görüşmesek de Sinan'ın benim hayatımda özel bir yeri var. Sinan, Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından birisi ve bir kez daha tekrarlıyorum benim için özel birisi, her zaman öyle olacak. Ne olursa olsun dostluğumuz daim kalacak. Günsu da zaten Sinan'ın yakın dostu" ifadelerini kullandı.