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“Buse çok sevdiğim birisi, çok iyi bir insan. Tanışma aşamasındaydık ama olmadı. Kalbimde başka birisi var mı dersen evet var. Birkaç gün içinde el ele çekebilirsiniz, zaten o kişi benim kalbimdeki kişidir” dedi.