Buse Naz Çakıroğlu altın madalya mücadelesi verecek

Açıklamalarda bulunan Buse Naz, "Burada istediğimiz tek şey Tokyo'dan sonra tekrar final oynamaktı. Bunun haricinde düşündüğümüz hiçbir şey yoktu. Ekibim ve benim tek istediğimiz şey, altın madalyayı alarak evimize dönmek." dedi.