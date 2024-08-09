Buse Naz Çakıroğlu altın madalya mücadelesi verecek
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonluk maçında Çinli rakibi Yu Wu ile karşılaşacak. Müsabaka 22.47'de başlayacak
Olimpiyatlarda üstün performansıyla gururlandıran milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo kategorisinde şampiyonluk için bugün ringe çıkıyor.
Roland- Garros'da Çinli rakibi Yu Wu ile karşılaşacak 28 yaşındaki milli boksör, TSİ 22.47'de altın madalya mücadelesi verecek.
Üst üste ikinci kez final oynayacak olan Buse Naz, gümüş madalyada kaldığı ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı Tokyo 2020'nin ardından bu sefer, yumruklarını altın için vuracak.
Zorlu final müsabakası, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 50 kiloda finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmayı kazanarak Türkiye'ye altın madalyayla döneceğine inanıyor.
Paris'te bulunan Roland-Garros'ta Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Buse Naz, olimpiyat oyunlarında Tokyo 2020'den sonra yine şampiyonluk karşılaşmasına çıkma hakkı kazandı.
Açıklamalarda bulunan Buse Naz, "Burada istediğimiz tek şey Tokyo'dan sonra tekrar final oynamaktı. Bunun haricinde düşündüğümüz hiçbir şey yoktu. Ekibim ve benim tek istediğimiz şey, altın madalyayı alarak evimize dönmek." dedi.
Final için 3 yıldan fazla çalıştıklarını anlatan Buse Naz, "Ekibim, hepsi benim için çok değerli, çok emek harcıyorlar. Onları da utandırmadan buradan Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.