Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'ü kafasına koydu: "Hiçbir şeye bu kadar motive olmamıştım" Kariyerinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Olimpiyat ikiciliği bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Deneyimli gazeteci Melih Gümüşbıçak'ın, TMOK Başkanı Uğur Erdener'i ağırladığı programa açıklamalar yapan başarılı sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına şampiyon olmak için gideceğini anlattı: "Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar beklememiş, hiç bu kadar motive olmamıştım"

Melih Gümüşbıçak'la Spor Kulübü, Bloomberg HT'de başladı, programın ilk konukları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile Türkiye'nin gururu sporcular milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve milli okçu Mete Gazoz oldu.

BOKSA ERKEK KARDEŞİNİN KOLU KIRILINCA TESADÜFEN BAŞLADI

Boksa başlama hikayesiyle ilgili konuşan milli sporcu, "Aslında yeteceğime göre keşfedilmiş bir branş değildi. Erkek kardeşimin kolunun kırılması, fizik tedavi sürecinde boks yapması üzerine başladım. Sadece ona yolda gidip gelirken eşlik ediyordum. Birkaç ay sonra antrenörüm yeteneğimi keşfetti, aileme 'Çok büyük işler başarabilir' demesiyle boks hayatım başladı. O zamanlara geri dönebilseydim şu anki aklımla yine boksu seçerdim. Boks, erkek egemenliğinde olan bir branş olsaydı şu an daha fazla dikkat çekiyoruz" dedi.

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2012'DE KAFASINA KOYDU, 2020'DE YAPTI!

Bokstaki geleceğini ciddiye almasının başlangıcını 2012 olarak aktaran Çakıroğlu, kadın boksunun olimpiyat oyunlarında yer almasıyla birlikte hedeflerini de büyüttüğünün altını çizerken "Kadın boksörler, olimpiyat oyunlarında ne yazık ki yarışamıyordu, ilk kez 2012'de sadece üç sıkletle yer alıyorduk. Paris'te altı sıklete çıktı. 2012'de üç sıkletteki olimpiyat şampiyonunu görünce çok etkilenmiştim. Sekiz sene sonra olimpiyatlarda madalya kazandım" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI HAYAL EDEREK YOLA ÇIKIYORSUNUZ"

Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği bulunan Çakıroğlu, "Bu yola bunları hayal ederek çıkıyorsunuz, hayali yolda kurarsanız başarılı olamıyorsunuz. Avrupa şampiyonluğunu olimpiyat için basamak olarak koyduk başardık. Dünya şampiyonu olduk, kariyerimde alamadığım tek altın madalya var. Onun için de uzun süredir bu yoldayız. Büyük bir sabırsızlıkla Paris'i bekliyorum" ifadelerini dedi.

10 GRAMLA TARTIDA TEHLİKEYE GİREN ŞAMPİYONLUĞUN ARKASINI ANLATTI:

"10 GRAMI GÖZYAŞLARIMLA VERDİM"

Avrupa şampiyonluğu sabahı tartıda 10 gram fazlası çıkması üzerine diskalifiye olma riskiyle karşı karşıya kalan Buse Naz, o anları şöyle anlattı:

"Sıklet sporu yapan her sporcu gibi en çok zorlandığım konulardan bir tanesi bu... İnsan olarak mutlu olduğumuzda, üzgün olduğumuzda hep bir şeyler yiyoruz, belki de stresimizi böyle atmaya çalışıyoruz ama sıklet sporu yapan hiçbir sporcunun böyle bir lüksü olmuyor. Çok önemli bir Avrupa şampiyonasında talihsiz bir olay yaşadım. Şu anda olimpiyat komitesinin desteğiyle bu problemi bir daha yaşamamaya çalışıyoruz. Onlara da çok büyük teşekkür ediyorum. Bizim için çok üzücü bir durumdu. Bu konuyla ilgili ben 'Gözyaşlarımla 10 gram verdim ve tartıyı geçtim' diye söylüyorum. O noktaya kadar gelip diskalifiye olmak çok daha fazla üzüyor"

HEDEFİ PARİS'TE ALTIN MADALYA: HİÇBİR ŞEYE BÖYLE MOTİVE OLMAMIŞTIM

199 gün sonra başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'yla ilgili konuşan milli boksör, "Olimpiyat öncesindeki birçok turnuvada şampiyon olduk, madalya kazandık. Tokyo'ya giderken kendimi tecrübeli hissediyordum fakat şu an orada daha küçük olduğumu fark ediyorum. Paris, ikinci olimpiyatım olacak. Hayatımda hiçbir şeye bu kadar motive olmamış, hiçbir şeyi bu kadar beklememiştim. 1 Ocak'tan itibaren beni büyük bir heyecan, adrenalin sardı. Bu yıldan çok umutluyum. Paris'e sadece altın madalya almak için gideceğim" dedi.

"TİPİK BİR İKİZLER BURCUYUM"

Çok başarılı olduğu boksla uğraşmasaydı hangi mesleği yapardı sorusunu yanıtlayan Buse Naz, "Tipik bir ikizler burcuyum o yüzden her dönem değişiyor bu. Yine sahada olduğum, insanlara örnek olabileceğim, yol gösterebileceğim bir işi yapmak isterdim, sporla alakalı bir şey yapmak isterdim" ifadelerini kullandı.