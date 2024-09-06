Buse'nin açıklamaları şoke etti

Bir gün önce Buse’yi aramaya stüdyoya gelen anne ve abinin çağrılarına Buse cevap verdi. Bugün canlı yayına gelen Buse’nin anlattıkları herkesi şoke etti.

“BENİ MÜZİKLİ MEKANLARDA ÇALIŞTIRMAK İSTEDİLER! Annesi ve abisinin iddialarına karşılık kayıp kızın iddiaları Didem Arslan Yılmaz başta olmak üzere seyircileri de hayrete düşürdü. Buse’nin ses getiren açıklamalarının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kim haklı?