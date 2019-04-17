Buse Terim: 1 sene önce bugün kucağıma aldım seni

Giriş: 17.04.2019 - 11:48 | Güncelleme:  

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın küçük kızları Naz 1 yaşına bastı. Terim kızının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı

  • 1Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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    Buse Terim Bahçekapılı kızının doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. 

  • 2Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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    İşte Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımına düştüğü notlar: 

    Ah benim küçüğüm... 1 sene önce bugün seni kucağıma aldım, hala inanamıyorum. 1 sene nasıl geçti ve sen bugün 1 yaşına basıyorsun. Bana yeniden anne olmayı, yeniden sevmeyi, tam olmayı öğrettin.

  • 3Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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    Kardeşine öyle güzel baktın ki, hem ona hem bana 'İyi ki geldin' dedirttin. O boncuk gözlerinden gülümseme hiç eksik olmadı. 

  • 4Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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    Hep bir şeyler anlattın. İyi ki doğdun boncuğum, masum kızım, daha nice yıllarını birlikte görürüz inşallah. Seni çok ama çok seviyorum.  

  • 5Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 6Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 7Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 8Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 9Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 10Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 11Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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  • 12Buse Terim kızı Naz'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı - Magazin haberleri
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