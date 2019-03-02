Önümüzde ki günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek olan moda haftasına katılacağını söyleyen Terim, Paris yolculuğu öncesinde son hazırlıklarını yapmak adına alışverişe çıktığını söyledi.

Tek başına bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Buse Terim'e ilerleyen saatlerde eşi Volkan Bahçekapılı da eşlik etti.