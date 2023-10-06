Buse Terim Paris Moda Haftası'na katıldı! Ünlü ismin kombinine beğeni yağdı!

Zayıflama döneminde çok zorluk yaşayan ve hem diyet hem de yoğun bir spor programı uyguladığını söyleyen Buse Terim , 7 ayda 25 kilo vererek bambaşka biri haline gelmişti.

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Şimdilerde düzenli bir beslenme ve spor hayatı olan Buse Terim konuyla ilgili: "Benim hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Ama son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim. Böylece kilo verebildim. Şimdi de kendi dengemi çok güzel kuruyorum. Bir gün yemeği fazla kaçırıyorsam ertesi gün daha az yiyerek kilomu koruyorum" ifadelerini kullanmıştı.