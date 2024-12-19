Buse Tosun Çavuşoğlu: Bu ünvanı gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, zirvede kalmak için çok çalışacağını söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanma başarısı gösteren 29 yaşındaki ay-yıldızlı güreşçi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Dünyada yılın en iyi kadın güreşçisi" seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten milli sporcu, "Çok gururlu bir sabaha uyandım. Ülkemiz adına kazanılmış bir ünvan. Dünya Güreş Birliği tarafından da bunun onaylanması, tescillenmesi çok gururlu hissettirdi. Dünya şampiyonu olmuş, olimpiyat madalyalı bir sporcu için hayal ettiğimin ötesinde bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

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Kariyeri boyunca birçok fedakarlık yaptığını vurgulayan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Biz madalyayı boynumuza takarken, bir hedefe ulaşırken, aslında ekran karşısında sadece bizleri görüyorsunuz. Öncesinde ve o ana gelene kadar yaşadığımız zorluklar, bir sporcu ile ailesi için çok önemli, çok kıymetli. Çok düştüm, çok yaralandım, çok acı çektim. Zaten güreş branşı başlı başına çok zor bir spor. Bu branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, dünya ve Avrupa şampiyonu olmak, olimpiyat üçüncüsü olmak ve üstüne yılın en iyi kadın güreşçisi seçilmek çok farklıydı. Hedefimiz, hayalimiz hep zirvede kalmak. Bunun için çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız." diye konuştu.

"BU ÜNVANI GERÇEKTEN HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Buse Tosun Çavuşoğlu, kazandığı madalyalar ve şampiyonlukların ardından zirvede kalmaya devam etmek istediğini yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın güreşi adına dünyada kendini ispatlamış ABD ve Japonya gibi ülkeler var. Türkiye'den de bir sporcuya bu ünvanın verilmesi, gerçekten çok anlamlı, çok kıymetli. Bu ödülün verilmesi benim için ayrıca mutluluk ve gurur verici. Kariyerimin zirvesindeyken, dünya sıralamasında 1 numarayken, Avrupa ve dünya şampiyonuyken bu ünvanı gerçekten hak ettiğimi ve gururla taşıyacağımı düşünüyorum. Zirvede bulunan bir sporcu, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için zirvede kalmaya devam etmek zorundadır. Zirvede kalmak için elimizden geleni yapacağız. Mücadelemiz bu yönde olacak."

Kariyerinde ulaştığı noktaya kadar her zaman farklı aşamalardan geçtiğinin altını çizen Buse, "Genç yaş kategorilerinden bugüne kadar geldik. Oradan gelirken de tabii ki meyvelerimizi topladık. Gençler kategorisinde ülkeme altın madalyalar kazandırdım. 23 Yaş Altı Takımı'nda Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Büyükler kategorisine Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı başardım. Bu noktaya kadar gelirken elde etmiş olduğum başarılar önemli ama daha da önemlisi zirvede kalabilmek. Şu an zirvedeyiz. Dünya arenalarında en iyi şekilde ülkemizi temsil ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Ülkemizin de beklentisi bu yönde olacak. Zirvede kalmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Şimdi sıkı bir çalışmayla tekrar minderde bizleri izleyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski milli sporcu Taha Akgül'ün Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilmesiyle ilgili Buse, "Taha Akgül ülkemize birçok madalya kazandırmış, olimpiyat şampiyonu bir isim. Sayısız Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan, güreşin içinden gelen bir ağabeyimiz. Kadın güreşine, erkek güreşine, serbest, grekoromen ayırmaksızın bizlere destek vereceğine sonsuz inanıyorum Türk güreşi için hayırlı olsun. İnşallah Türk güreşi bir dahaki olimpiyatlarda altın ve sayısız madalyalar kazanır." diyerek sözlerini tamamladı.