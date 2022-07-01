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Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

Ankara'da dün yaşanan sel felaketinin ardından su basan apartmanda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Busenur Doğanay'ın ölümünde kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Busenur'un, kuzeninin düğününe gitmek için annesiyle kuaföre gittiği, yaşadığı aksilik yüzünden eve geri döndüğü sırada sele yakalandığı öğrenildi

Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış
Busenur'un ölümünde kahreden ayrıntı
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DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen selde su basan evinde boğulan Busenur Doğanay (20), son yolculuğuna uğurlandı.

Busenur'un, kuzeninin düğününe gitmek için annesiyle kuaföre gittiğinde düğmesi kopan elbisesini değiştirmek için eve geri döndüğü sırada sele yakalandığı ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Keçiören'de dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Umut Apartmanı'nı da su bastı. 4 katlı binanın giriş ve alt katlarındaki daireler, suyla doldu. Eksi 1'inci katta annesi Figen Y. ile birlikte yaşayan Busenur Doğanay, suyla dolan evinde mahsur kaldı. Dalgıçlar, Busenur'un kaldığı evin kapısını, su seviyesi yükseldiği için açamadı. Bunun üzerine pencere camı kırılarak içeri girildi. Bir taraftan da suyun tahliyesi yapıldı. Çalışmalar sonucu Busenur Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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