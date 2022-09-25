Büşra hemşireyi eşi ve çocuğundan ayıran kaza! 0:00 / 0:00

DHA

Balıkesir'de, otomobilin takla attığı kazada hemşire Büşra Tabak (32) hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olan Sercan Tabak'ın (36) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HEMŞİRE BÜŞRA KURTARILAMADI

Otomobildeki, Sercan Tabak ile eşi Büşra Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak (4) yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Sercan ve Aybars Tabak'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Büşra Tabak'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.