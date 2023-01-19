Büşra Pekin geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir gönderi yayınlayıp, "Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla" diyen Büşra Pekin son halini paylaşarak "Not: Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" demişti.