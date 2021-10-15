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Bütçe eylül ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımladı. Buna eylül ayı bütçesi 23.6 milyar TL açık verdi

Bütçe eylül ayında açık verdi
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesinde Eylül'de açık 23,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde açık 61 milyar TL'yi aştı
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.051,7 milyar TL, bütçe gelirleri 990,6 milyar TL ve bütçe açığı 61,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 909,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 81,2 milyar TL oldu.

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