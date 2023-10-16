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        Haberler Ekonomi Para Bütçe eylülde 129.2 milyar TL açık verdi - Para Haberleri

        Bütçe eylülde 129.2 milyar TL açık verdi

        Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 129 milyar 218 milyon lira açık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:28
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        Bütçe eylülde 129 milyar TL açık verdi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 113,2 artarak 441 milyar 265 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 99,8 artışla 570 milyar 482 milyon liraya ulaştı.

        Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,2 yükselerek 3 trilyon 439 milyar 983 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,6 artarak 3 trilyon 952 milyar 585 milyon lirayı buldu.

        Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 129 milyar 218 milyon lira, ocak-eylül döneminde ise 512 milyar 602 milyon lira açık verdi.

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