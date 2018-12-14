Geçtiğimiz haftalarda yeni model ve daha çevreci motor geliştirme planları için 5.7 milyar dolar bütçe ayırdığını duyuran Fiat Chrysler (FCA), söz konusu planını yeniden gözden geçirmeye başladı.

FCA'nın yatırım kararı İtalya'da içten yanmalı motorlara yönelik ek vergi uygulamasının gündeme gelmesinin ardından alınmıştı. Buna göre, ülkenin 2019 bütçe yasa taslağında emisyon oranı düşük motorlu araçlar için 6 bin euro'ya kadar destek yer alırken, dizel ve benzinli araçlar için de 3 bin euro'ya kadar ek vergiler öngörüldü. İtalyan parlamentosundan geçen yasa, önümüzdeki hafta senatoda oylanacak.

SEKTÖR YASAYA KARŞI

Kiritik oylamaya bir hafta kala ise, İtalya'daki koalisyonun sağ kanadındaki partiler ile işçi örgütleri ve otomotiv sektörü yasanın onaylanmamasına dair seslerini yükseltti. Bütçedeki ek vergilere karşı çıkan kesimler, bundan sadece otomobil üreticilerinin değil, yan sanayi firmaları ile çalışanlarının da olumsuz etkileneceğini belirtiyor.

İtalya'daki gelişmelerin ülkedeki gelecek planlarını değiştirebileceğini kaydeden FCA'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu COO'su Pietro Gorlier, "Öngördüğümüz senaryolar bütçe kanunu görüşmelerinde önemli ölçüde değişti. Gelişmeler, İtalya planı için çizdiğimiz çerçeveyi değiştirdi” dedi.

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