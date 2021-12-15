Bütçe kasımda 32 milyar fazla verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre kasım ayında 32 milyar TL fazla verildi.

Kasım ayında bütçe geliri 167.75 milyar TL olurken giderler ise 135.75 milyar TL olarak gerçekleşti.