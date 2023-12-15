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        Haberler Ekonomi Para Bütçe kasımda fazla verdi - Para Haberleri

        Bütçe kasımda fazla verdi

        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 746 milyar 810 milyon lira, giderleri 671 milyar 183 milyon lira oldu. Bütçe kasımda 75 milyar 627 milyon lira fazla verirken, ocak-kasım döneminde ise 532 milyar 436 milyon lira açık oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:49
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        Bütçe kasımda fazla verdi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 114,8 artarak 746 milyar 810 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 180,3 artışla 671 milyar 183 milyon liraya ulaştı.

        Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 yükselerek 4 trilyon 660 milyar 543 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,2 artarak 5 trilyon 192 milyar 979 milyon lirayı buldu.

        Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 75 milyar 627 milyon lira fazla verirken, ocak-kasım döneminde ise 532 milyar 436 milyon lira açık oluştu.

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