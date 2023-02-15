Bütçe ocakta 32.2 milyar TL açık verdi

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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64.2 artarak 289 milyar 78 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 120.1 artışla 321 milyar 320 milyon liraya çıktı.

Böylece bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.

Geçen yıl ocak ayında bütçe 30 milyar 44 milyon TL fazla vermişti.

FAİZ HARCAMALARI YÜZDE 50 YÜKSELDİ

Ocak ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.1 artarak artarak 21 milyar 359 milyon liraya çıktı.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Ocak ayında 321 milyar 320 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar 958 milyon TL harcama yapılmıştı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120.1 yükseldi.

VERGİ GELİRİ YÜZDE 71.5 ARTTI

2023 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.5 artarak 252 milyar 826 milyon TL oldu.

Ocak ayı vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre kıyaslaması: