Bütçe ocakta 32.2 milyar TL açık verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Bütçe ocakta 32.2 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi. Geçen yıl ocak ayında bütçe 30 milyar 44 milyon TL fazla vermişti

Bütçe ocakta 32.2 milyar TL açık verdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64.2 artarak 289 milyar 78 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 120.1 artışla 321 milyar 320 milyon liraya çıktı.

Böylece bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.

Geçen yıl ocak ayında bütçe 30 milyar 44 milyon TL fazla vermişti.

FAİZ HARCAMALARI YÜZDE 50 YÜKSELDİ

Ocak ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.1 artarak artarak 21 milyar 359 milyon liraya çıktı.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Ocak ayında 321 milyar 320 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar 958 milyon TL harcama yapılmıştı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120.1 yükseldi.

VERGİ GELİRİ YÜZDE 71.5 ARTTI

2023 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.5 artarak 252 milyar 826 milyon TL oldu.

Ocak ayı vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre kıyaslaması:

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalarda karışık seyir
PARA Küresel piyasalarda karışık seyir
Deprem bölgesindeki yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti
PARA 10 ildeki yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti
Temassız kartlarda ilk işlemde şifre istenecek
PARA Temassız kartlarda ilk işlemde şifre istenecek
Ertelenen krediye zorunlu karşılık muafiyeti
PARA Ertelenen krediye zorunlu karşılık muafiyeti
2022'de cari açık yüzde 574 yükseldi
PARA Cari açık 9 yılın zirvesinde
Piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
PARA Piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu "Ca"ya indirdi
PARA Moody's Ukrayna'nın kredi notunu "Ca"ya indirdi
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: Şimdiye kadar hep başardık, yine başaracağız
PARA "Şimdiye kadar hep başardık, yine başaracağız"
Rusya Merkez Bankası politika faizine dokunmadı
PARA Rusya'da faiz değişmedi
Merkez Bankası rezervleri, 129,6 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesinde
PARA TCMB rezervleri, 8 yılın en yüksek seviyesinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.