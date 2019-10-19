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Bütçeden en yüksek pay "Hazine ve Maliye"ye

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125,8 milyar lirayla 2'nci, Milli Eğitim Bakanlığı 125,4 milyar lirayla 3'üncü sırada yer aldı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira ödenek ayrıldı

2020 bütçe

Türkiye'nin 2020 yılı bütçesinden en fazla pay alacak kamu idaresi, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığını yaklaşık 125,8 milyar lira ödenekle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lira ödenekle de Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 468,3 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.

Bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına yaklaşık 3,2 milyar lira, TBMM'ye 1,7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına da 2,2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık Bakanlığına 58,9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 53,9 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığına 40,3 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek 29 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığına ayrılan ödenek miktarı da 23 milyar lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek ödenek 21,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9,5 milyar lirayla bütçeden en çok pay alan 2'nci özel bütçeli kurum oldu.

TÜBİTAK ve Orman Genel Müdürlüğüne bütçeden 3,5'ar milyar lira kaynak tahsis edildi. KOSGEB'in gelecek yıl için bütçesi de 1,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2020 için öngörülen bütçe ödenekleri şöyle:

KurumlarBütçe
Cumhurbaşkanlığı3.152.937.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı2.182.381.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği34.787.000
Diyanet İşleri Başkanlığı11.519.609.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı101.632.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı157.398.000
Strateji Ve Bütçe Başkanlığı9.073.161.000
İletişim Başkanlığı368.136.000
Türkiye Büyük Millet Meclisi1.747.789.000
Anayasa Mahkemesi73.607.000
Yargıtay505.290.000
Danıştay210.775.000
Sayıştay412.090.000
Adalet Bakanlığı19.751.360.000
Milli Savunma Bakanlığı53.859.342.000
İçişleri Bakanlığı9.672.218.000
Jandarma Genel Komutanlığı22.968.117.000
Emniyet Genel Müdürlüğü38.973.189.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı1.128.824.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü2.511.171.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı1.637.171.000
Dışişleri Bakanlığı4.631.723.000
Avrupa Birliği Başkanlığı656.672.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı468.270.853.000
Gelir İdaresi Başkanlığı4.074.536.000
Türkiye İstatistik Kurumu427.532.000
Milli Eğitim Bakanlığı125.396.862.000
Sağlık Bakanlığı58.875.829.000
Enerji ee Tabii Kaynaklar Bakanlığı3.319.102.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı5.127.247.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu93.163.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı125.809.131.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı7.939.333.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı2.827.733.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.185.359.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı17.810.481.000
Tarım ve Orman Bakanlığı40.302.916.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü452.401.000
Ticaret Bakanlığı5.752.364.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı29.026.976.000
Toplam1.082.021.197.000

 

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