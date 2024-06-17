Butik otelde yangın! 3 kişi tedaviye alındı!
Balıkesir'in turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde, sabah saatlerinde butik bir otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Balıkesir'de, Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi sahilinde, Yahya Yavuz'a ait butik otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN KAFE BÖLÜMÜNE SIÇRADI
AA'da yer alan habere göre işletmeci Yavuz ile çalışanların söndürmek için müdahale ettiği yangın büyüyerek otelin önündeki kafe bölümüne de yayıldı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Müşterilerin tahliye edildiği yangında dumandan etkilenen otel sahibi Yahya Yavuz ile çalışanlar Mahmut Yılmaz ve Bahattin Turhal sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
OTEL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Soğutma çalışmaları tamamlanan otel ve kafe kullanılamaz hale geldi.