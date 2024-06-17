Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Butik otelde yangın! 3 kişi tedaviye alındı - Balıkesir son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Butik otelde yangın! 3 kişi tedaviye alındı!

        Balıkesir'in turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde, sabah saatlerinde butik bir otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Butik otelde yangın! 3 kişi tedaviye alındı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de, Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi sahilinde, Yahya Yavuz'a ait butik otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        YANGIN KAFE BÖLÜMÜNE SIÇRADI

        AA'da yer alan habere göre işletmeci Yavuz ile çalışanların söndürmek için müdahale ettiği yangın büyüyerek otelin önündeki kafe bölümüne de yayıldı.

        3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        REKLAM

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Müşterilerin tahliye edildiği yangında dumandan etkilenen otel sahibi Yahya Yavuz ile çalışanlar Mahmut Yılmaz ve Bahattin Turhal sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        OTEL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Soğutma çalışmaları tamamlanan otel ve kafe kullanılamaz hale geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"