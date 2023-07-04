Annals of Internal Medicine raporunda, uzun süre oturmanın vücudumuzda haftada birkaç kez egzersiz yaparak geri alınamayacak değişikliklere neden olduğu bulundu. Aşırı oturma, kalp hastalığı, kanser ve zayıf kemik yoğunluğu riskinin artmasına neden olur.

Günde sekiz ila on iki saat oturmak, tip 2 diyabet riskini yüzde 90 oranında artırıyor.

Neyse ki, oturmaya ara vermek, hatta sadece ayağa kalkıp bir dakika gerinmek bile bu riskleri gidermeye yardımcı olabilir.