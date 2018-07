Adnan Oktar'ın kedicikleri tarafından sık sık duyulan ‘Maaşallah' ve ‘İnşallah' kelimeleri polis kayıtlarında ilginç şekilde yer aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Oktar'ın müritlerinin yanlış yazdıkları 'İnşaAllah' ve ‘MaşaAllah' kelimelerinde ‘A' harfini büyük yapmaları, polis kayıtlarına ‘Örgüt dili' olarak girdi. Fazıl Say hakkında suç duyurusunda bulunarak 10 ay hapis cezasının almasına neden olan Ali Emre Bukağılı'yla bir adliye görevlisi arasında geçen ‘İnşaAllah' mesajı da kayıtlara alındı. Polisin hazırladığı fezlekeye göre, Ali Emre Bukağılı örgütün hukuk grubunda yer alıyor.



Adnan Oktar'ın A9 TV'de yayınlanan programında kedicikler sık sık ‘Maaşallah' veya ‘İnşallah' diyordu. Zaman zaman Oktar'ın da kullandığı bu kelimeleri tüm müritleri sıkça kullanılmaya başlamıştı. Müritler sosyal medya sayfalarında bu kelimeleri yazarken A harfini büyük olarak ‘MaşaAllah' ve ‘İnşaAllah' şeklinde kullanıyorlardı.



"ÖRGÜT DİLİ' OLARAK KAYITLARA GEÇİLDİ

Polis, Oktar ve grubuna 8 ay boyunca yaptığı teknik takipte örgüt üyelerinin bir çoğunun birbirleri ya da başkaları ile mesajlaşmalarında bu kelimeleri yine aynı şekilde yazdığı belirlendi. Bu kişilerden biri de polisin fezlekesinde örgütün hukuk grubunda yer aldığı belirtilen Ali Emre Bukağılı'ydı. Kayıtlara geçen mesajlarda, Bukağılı ile adliye görevlisi S.T. arasında cep telefonu ile ‘İnşaAllah' kelimesinin geçtiği bir mesajlaşma oldu. Polis hazırladığı fezlekede, açık kaynaklarda kullanılan ‘MaşaAllah' ve ‘İnşaAllah' kelimelerinde yer alan ‘A' harfinin büyük yazılmasını bir ‘örgüt dili' olduğunu belirtti.



TALİMAT ADNAN OKTAR'DAN

Telefon mesajlarında ‘MaşaAllah' ve ‘İnşaAllah' şeklinde SMS atan şüphelilere ‘A' harfinin neden büyük yazıldığı soruldu. Birçok kişi, "Farkında değilim" veya "Cep telefonu otomatik yazdı" diye cevap verdi. Ancak daha önce Oktar grubunda yer alıp ayrılan müştekilerin verdiği ifadelerde "Maşallah ve inşaallah'daki ‘A' harfinin büyük yazılması Adnan Oktar'ın talimatıydı" dedikleri belirtildi.



FAZIL SAY'A DAVA AÇMIŞTI

Operasyonda gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ali Emre Bukağılı'nın adı ünlü piyanist Fazıl Say'dan Twitter'da Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğünü paylaştığı için dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olmasıyla gündeme gelmişti. Say hakkındaki iddianame İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan tarafından hazırlanmıştı. İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava Nisan 2013'te karara bağlanırken Say 10 ay hapis cezası almıştı.





