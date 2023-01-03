Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Tayfur O'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede, 3-4 aylık olduğu tahmin edilen Koray O'nun cansız bedenine ulaştı. Haberi alan aile yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.