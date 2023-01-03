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Haberler Gündem 3. Sayfa Büyük acı! Sakarya'da 4 aylık bebek alevlerin arasında kaldı - Sakarya Haberleri
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Sakarya'da müstakil evde çıkan yangında 1 bebek öldü

Sakarya'da büyük bir acı yaşandı. Kentte müstakil bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Büyük acı! Sakarya'da 4 aylık bebek alevlerin arasında kaldı - Sakarya Haberleri
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AA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Tayfur O'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede, 3-4 aylık olduğu tahmin edilen Koray O'nun cansız bedenine ulaştı. Haberi alan aile yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.

Bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Yangının annenin odada olmadığı sırada çıktığı, yoğun duman ve alevler nedeniyle içeri girilemediği öğrenildi.

Fotoğraflar: İHA

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