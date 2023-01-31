Büyük beyaz köpek balığı yiyip paylaşan 'Çinli blogger'a ceza

Büyük beyaz köpek balığı satın alıp yedi! Çinli fenomenin cezası bakın ne oldu... - Haberler

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Çin'de Jin olarak tanımlanan ve videolarında Tizi olarak bilinen blog yazarı, Nisan 2022'de köpek balığı için 7.700 yuan (1 bin 141 dolar) ödedi. "Korkunç görünüyor ama çok lezzetli" diyerek köpek balığını kesen, kafasından çorba yapan ve kalanını kuyruğuyla beraber soslayarak mangalda kızartan Çinli fenomen, bu anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım Çin'de viral oldu ancak hızla tepkiyle karşılandı. Siçuan eyaletindeki yetkililer blogger'ın, nesli tükenme riski yüksek olan büyük beyaz köpek balığı satın alıp tüketerek Çin'deki vahşi yaşamı koruma yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

8 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİSİ VAR Bloomberg'e göre Tizi, yasa dışı olarak büyük beyaz köpekbalığı satın alıp yemesi nedeniyle 18 bin 500 dolar (348 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Söz konusu blogger, fenomenlerin kendilerini yemek yerken kayıt altına aldıkları 'mukbang' videoları yayınlamasıyla tanınıyor. Daha önce timsah ve deve kuşu yerken kendini paylaşan fenomenin TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 7.8 milyon takipçisi bulunuyor.

NESLİ TÜKENME RİSKİ YÜKSEK Dünya Vahşi Yaşam Fonu'na (WWF) göre büyük beyaz köpek balıkları, doğada nesli tükenme riski 'yüksek' olan hassas bir tür olarak kabul ediliyor. Çin'de büyük beyaz köpek balıklarının yasal olarak koruma altında olduğu biliniyor. Çin'de yaban hayatı ürünlerinin yasa dışı bulundurulması ve yasa dışı ticareti para veya hapis cezasına yol açıyor.