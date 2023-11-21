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KARIŞIK KEK

Büyük Buhran döneminde tereyağı, süt ve yumurta bulunmadığı için depresyon, yumurtasız, yağsız, sütsüz veya wacky kek olarak da bilinen hamurun içinde nereyde bir keke ait olan hiçbir malzeme bulunmuyor.

Kekin yapılması için çırpılmaya ihtiyacı yoktur. Wacky kek günümüzde mikrodalga fırında pişirilen keklere benzerdir.