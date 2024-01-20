Haberler Yaşam Büyük Buhran'ın mutfak deneyleri: Tuhaf yiyeceklerle zor zamanlara karşı direniş

Büyük Buhran'ın mutfak deneyleri: Tuhaf yiyeceklerle zor zamanlara karşı direniş Büyük Buhran dönemi insanları, mutfaklarındaki sınırları zorladı. Tuhaflık ve yaratıcılık içeren bu yiyecekler, ekonomik krizle başa çıkmanın bir yoluydu. Peki, bu yiyecekler ne kadar tuhaftı? İşte, sizin için tüketmek zorunda kaldıkları bazı tuhaf yiyeceklere dair detaylar... Habertürk Giriş: 20.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







1929'da borsadaki büyük bir çöküş, dünya çapında yaklaşık on yıl süren bir ekonomik bunalımın habercisi oldu. Soğutmanın yükselişi, gıda tedarik zincirindeki değişiklikler ve ucuz yemeklere olan ihtiyacın artması, Amerikan beslenmesinde ciddi bir değişikliğe yol açtı. İşte, bu ekonomik zorluk içinde üretilen tuhaf yiyecekler... Fotoğraf: Nelson Lee, Büyük Bunalım'a neden olan borsa çöküşü Kara Salı'nın 79. yıldönümünde, New York’ta buz heykelinin fotoğrafını çekiyor. Kaynak: AP

2 Şurada Paylaş!







BÜYÜK BUHRAN NEDİR? 1929'da Amerika, modern tarihin en şiddetli ekonomik çöküşü olan ekonomik krize maruz kaldı. Smoot-Hawley tarife yasası nedeniyle borsa ve dünya ticareti çöktü. Sanayi üretimi aniden azaldı ve bu durum kitlesel işsizliğe yol açtı. Ayrıca, mahsul fiyatları düştükçe çiftçiler haciz nedeniyle çiftliklerini kaybetti. Yoksulluk oranının artmasıyla açlık ve evsizlik durumları da yaşandı. Bütün bu olayların yanı sıra Dünya Savaşı'nın yarattığı tahribat da kıtlıkta etkiliydi. Fotoğraf: İnsanlar 24 Ekim 1929'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nın karşısında toplanıyor. Kaynak: AP