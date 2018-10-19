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"HİÇ YAYINLANMAMIŞ FOTOĞRAFLAR VAR"

"Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi" olarak tanıtılan sergide hiç yayınlanmamış fotoğrafların yanı sıra Büyük Önder Atatürk'ün kahve fincanları, Kurtuluş Savaşı sırasında kullandığı gaz lambası, kıyafetleri, Atatürk kapaklı Time Dergisi ve mektuplar yer alıyor. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlanan sergi 24 Şubat 2019'a kadar açık kalacak.