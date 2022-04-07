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Büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi

Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi
DHA

Operasyonun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi operasyonu olduğu ve 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde internet üzerinden araç satışı ilanıyla, mağdurlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında gizliliğe önem verdikleri belirlenen örgüt üyelerinin 30 farklı olayda mağdurları yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığını tespit edildi.

26 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri anlaşıldı.

Örgütün bu şekilde son 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 26 milyon TL'lik işlem hacmi varlığı belirlendi.

Çalışmaların ardından 4 nisanda Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, pos makineleri ve çek-senet ile tapu belgesine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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