İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 20 ilçede kesintiye gidilecek
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ bildirim listesi bugün mahalle ve sokağında kesinti yaşanan ilçe sakinleri tarafından merak edilip araştırılıyor. BEDAŞ tarafından yapılan bildirime göre bugün kent genelinde 20 ilçede kesinti uygulanacak. İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 12 Aralık bakım onarım ve arıza bildirim listesi...
İstanbul'da 20 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. Bakım - onarım ve arıza nedeniyle yapılacak kesintiler BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi 12 Aralık listes...
ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
AVCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BAKIRKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BAKŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEYLİKDÜZÜ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
ÇATALCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
ESENYURT'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
FATİH'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
KAĞITHANE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
SARIYER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
SİLİVRİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?