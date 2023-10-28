AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Büyük Filistin Mitingi'nin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. AK Parti, MHP, BBP, YRP, Hüda-Par ve DSP liderlerinin katılacağı Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı. Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim saat 15:00 itibarıyla başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitinginin başlamasının ardından gözler "Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı?" sorusuna çevrildi. İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi İstanbul Büyük Filistin Mitingi katılım sayısına ilişkin merak edilenler...

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İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE YÜZ BİNLER AKIN ETTİ!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.