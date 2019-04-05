Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma devam ediyor. 6 saatlik süre zarfında operasyonun yüzde 38'inin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçen TIR'larKuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak saat 04.30'da İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı, sonra da aprona alındı.





Gece saat 03:00'te başlayan taşınma işleminin yarın 23:59'da tamamlanması planlanıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları'na ( THY) ait araç ve malzemelerin yüklendiği TIR'larla başlayan taşınma işlemleri gün içerisinde yavaşlatıldı, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan yolcusuz uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor.

HANGİ SAATTE KAÇ UÇAK İNECEK?



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, BüyükGöç heyecanına ortak olmak isteyenler için uçak intikal tablosunu paylaştı. (Ekli tablodaki saatler UTC olup; İstanbul için +3 saat ilave edilecek.)

İlk etapta THY'nin 167 uçağı İstanbul Havalimanı'na boş inecek. Diğer uçakların da hava trafiği ve havalimanın müsaitliğine göre İstanbul Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor.

45 saat planlanan taşınma sürecinde toplam 707 TIR seferi yapılacak. Taşınma boyunca, yaklaşık 700 operasyonel araç da kara yolu ile Basın Ekspres Yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.



Atatürk Havalimanı'nda belirlenen üç noktada bekleyen TIR'lara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme peyderpey yükleniyor.

10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yükün, 5 bin tır hacmine eş değer olduğu ve bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte katedeceği mesafenin ise 400 bin kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Taşınma için TIR'ların dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedeceği belirtildi.



BEŞ NOKTADA İSTASYON KURULDU



Bin 800'den fazla personelin görev aldığı taşınma sırasında, Basın Ekspres Yolu'na alternatif güzergahlar da belirlendi.

Ayrıca, acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla güzergahlarda görev alıyor. Taşınma sırasında yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, güzergahlardaki 5 ayrı noktada "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edilebilecek.



'TAŞINMANIN YÜZDE 36'SI TAMAMLANDI'



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, öğle saatlerinde Twitter hesabı üzerinden taşınmayla ilgili bilgi verdi. Ekşi "Taşınmanın yüzde 36'sı tamamlandı (96 TIR seferi yapıldı). Ayrıca dün 6 geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" mesajını paylaştı.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 5, 2019

Büyük Göç'ü adım adım takip ettiklerini aktaran Ekşi "Taşınma firmamız Arkas'ın geliştirdiği yazılım ile tüm taşıma süreçlerini anlık olarak takip edebiliyoruz" yazdı. Ekşi, şu ekran görüntünü paylaştı.

Büyük Göç sırasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Basın Ekspres yolu en kritik atar damarı oluşturuyor. Sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek.

ATATÜRK HAVALİMANI İLE MAHMUTBEY KAVŞAĞI 26 SAAT TRAFİĞE KAPALI OLACAK



Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti yarın 23.59'a kadar trafiğe kapalı.



Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti yarın saat 10.00'a kadar kapalı olacak.



BASIN EKSPRES YOLU BU GECE 9 SAAT KAPATILACAK



İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde bu gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.



Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde yarın saat 10.007a kadar trafiğe kapalı olacak.

3 KEZ ERTELENMİŞTİ



THY'nin İstanbul Havalimanı'na 29-30 Ekim 2018'de taşınması planlanmış, bu tarih 30-31 Aralık 2018'e ertelenmişti. Muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhı trafiğe kapatılacağı için yaşanması muhtemel mağduriyetler, taşınma işleminde kullanılacak 700 adet aracın geçici tescil işlemlerinin tamamlanmaması, yeni havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin eğitim ve tayin süreçlerinin tamamlanmaması gibi nedenlerle taşınma tarihi önce 3 Mart 2019'a daha sonra da 5 Nisan'a ertelenmişti.



İKİ HAVALİMANINDA UÇUŞLAR BU GECEDEN İTİBAREN 12 SAAT TAMAMEN KESİLECEK



İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. Bu gece saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapalı olacak. Bu gece saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'nda son uçuş yapılacak. İstanbul Havalimanı'nda uçuş yarın 14.00'te yapılacak.



ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON UÇUŞ SİNGAPUR'A



Atatürk Havalimanı´ndan yolcu taşıyacak son uçak, Atatürk Havalimanı - Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.



İLK UÇUŞ ANKARA'YA



Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve kısmi olarak tarifeli seferlerin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar kademeli olarak artırılacak.



'IST' KODU DA TAŞINACAK



İlk etap açılışı sonrası THY'nin tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.



İETT İKİ HAVALİMANI ARASINDA 15 GÜN ÜCRETSİZ RİNG SEFERİ YAPACAK



İETT, Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen yolcular için İstanbul Havalimanı'na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacak.



HAVAİST 20 HATTA HİZMET VERECEK



İstanbul Havalimanı'na taşımacılık hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı HAVAİST, 6 Nisan'dan itibaren 7/24 hizmete başlayacak. HAVAİST, 6 Nisan'dan itibaren il genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle 7/24 hizmet verecek. Yolcular, "HAVAİST" mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.



BÜYÜK GÖÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Atatürk Havalimanı'nın büyük göçü drone ile havadan da görüntülendi.



İLK TIR'LAR İSTANBUL HAVALİMANI'NDA



Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait malzeme ve araçları İstanbul Havalimanı'na nakleden ilk TIR'lar, yeni havalimanına ulaştı.



SABİHA GÖKÇEN'DE YOĞUNLUK



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi. Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 170'i ilave, 32'si büyük gövdeli toplam bin 400 uçağın gelmesi bekleniyor.



ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA



Bu arada İSG, ''Büyük Göç'' sonunda kapanacak Atatürk Havalimanı için veda, İstanbul Havalimanı için ise "hoş geldin" mesajı yayımladı.Veda mesajında, ''Vedaların en hüzünlüsü sana. Biz seneler boyunca bu şehirde ne vedalar gördük. Meğer en zoru sana veda etmekmiş. Hoşça kal Atatürk Havalimanı.'' ifadesi kullanıldı.