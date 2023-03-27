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Büyük hayallere yolculuk Spor Okulları Gelişim Ligi başladı

Olimpizm ruhunu tüm kente yaymak, çocukların sporla iç içe büyümesini sağlamak ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışan Spor İstanbul, 2021’de uygulamaya koyduğu Spor Okulları projesiyle her yıl 100 binden fazla çocuğu 17 farklı branşta sporla tanıştırıyor. Spor İstanbul’un eğitimlerde ilerleme kaydeden çocuklara müsabaka deneyimi kazandırmak amacıyla organize ettiği Gelişim Ligi’nde heyecan 26 Mart Pazar günü oynanan tenis turnuvasıyla başladı.

Büyük hayallere yolculuk Spor Okulları Gelişim Ligi başladı
HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehirde sporla tanışmayan çocuk kalmaması için projeler üretmeye devam ediyor. Spor İstanbul'un 2021'de hizmete açtığı Spor Okulları, kentin 3-15 yaş arası çocuklarına 17 farklı branşta sporla tanışma imkanı sunuyor. Spor Okulları'nda seçtikleri branşta iki ay süreyle eğitim alan çocuklar, yakından takip ediliyor ve ilerleme kaydedenler belirleniyor. Spor İstanbul 100 bin çocuk arasından bir üst seviyeye çıkan bu çocukların deneyim kazanması için Spor Okulları Gelişim Ligi'ni organize ediyor. Gelişim Ligi çocukların branşa özgü temel fiziksel ve zihinsel becerilerini, kaygı yönetimi becerilerini, iletişim becerilerini, sosyal gelişimlerini, psikososyal gelişimlerini destekleyerek özgüveni yüksek bireyler kazandırmayı hedefliyor. Akademisi olan spor kulüpleri Gelişim Ligi'ne davet edilerek çocukların profesyonel kariyerlerine adım atmaları için öncülük ediliyor. Gelişim gruplarında yer alan çocuklardan 314'ünün 2021-22 yılı içerisinde profesyonel kulüplere geçiş yapması sağlandı.

FİNALLER 6 MAYIS'TA

“Küçük Yıldızlar'ın Büyük Hayaller'e” doğru yolculuğunda ilk ve en önemli adımlardan biri olan Gelişim Ligi'nde büyük heyecan 26 Mart Pazar günü Maltepe Spor Tesisi'nde oynanan tenis turnuvasıyla başladı. Toplamda 1.000 çocuğun katılım göstereceği Gelişim Ligi'nde; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis ve badminton turnuvaları düzenlenecek. Gelişim Ligi müsabakaları nisan ayı boyunca Spor İstanbul tesislerinde devam edecek. Finaller ise 6 Mayıs'ta Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılacak. Finallerde bu branşlara ek olarak atletizm, jimnastik ve okçuluk mücadeleleri de yer alacak.

LİG TAKVİMİ

Badminton

30 Nisan: Metin Oktay Spor Tesisi
Saat: 10.00 – 16.00

Basketbol

1 Nisan: Avcılar Spor Kompleksi
2 Nisan: Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
8 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi
9 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi
15 Nisan: Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
16 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi
Saat: 10.00 – 16.00

Futbol

2 Nisan: Maltepe Spor Tesisi
9 Nisan: Maltepe Spor Tesisi
16 Nisan: Çırpıcı Spor Tesisi
30 Nisan: Çırpıcı Spor Tesisi
Saat: 10.00 – 17.00

Tenis

6 Mayıs (Finaller): Cebeci Spor Kompleksi
Saat: 10.00 – 17.00

Voleybol

1 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
8 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
15 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Saat : 10.00 – 14.00

Yüzme

30 Nisan: Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Saat: 10.00 – 17.00

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