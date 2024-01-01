Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sona erdi. Milyonların yakından takip ettiği çekilişte büyük ikramiyenin sahipleri bu gece belirlendi. Geri sayım tamamlanırken "Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi illere çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
Milyonların takip ettiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde sona erdi. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak açıklanırken büyük ikramiye tutarı ise 400 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime ve hangi ile çıktı, ismi açıklandı mı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan talihli hakkında merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?
Büyük ikramiye bu yıl tam bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazandıran rakamlar Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.
İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar;
3550054
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!
400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekiliş ile 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin ardındna sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli oluyor. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.