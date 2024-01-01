Haberler Gündem BÜYÜK İKRAMİYE kime, nereye çıktı? 2024 Milli Piyango 400 milyonluk büyük ikramiye hangi ile ve kime çıktı?

Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sona erdi. Milyonların yakından takip ettiği çekilişte büyük ikramiyenin sahipleri bu gece belirlendi. Geri sayım tamamlanırken "Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi illere çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:15 facebook

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Milyonların takip ettiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde sona erdi. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak açıklanırken büyük ikramiye tutarı ise 400 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime ve hangi ile çıktı, ismi açıklandı mı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan talihli hakkında merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI? Büyük ikramiye bu yıl tam bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazandıran rakamlar Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu. İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar; 3550054