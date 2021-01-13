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Balıklar ölmesin diye şelaleye su veriyor! 0:00 / 0:00

DHA

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağışların da kesilmesi ile birlikte, baraj göllerinde sular çekildi, akarsular kurumaya yüz tuttu. Akarsu bolluğu bakımından önemli bir konuma sahip olan Mersin'in Tarsus ilçesi de bu olumsuzluktan etkilendi.

TARSUS ŞELALESİ'NİN BİR KOLU KURUDU

DHA'da yer alan habere göre ilçede turistik öneme sahip Tarsus Şelalesi'nde su debisi yarı yarıya düşünce, şelalenin bir kolu tamamen kurudu.

HORTUMLA SU VERMEYE BAŞLADI

Bölgede esnaflık yapan Mehmet İnak, yılanbalığı, sazan ve kızılkanat yavrularının bulunduğu kola, hayvanların ölmemesi için hortumla su vermeye başladı.

"SU OLAN YERDEN OLMAYAN YERE VERİYORUZ"

Susuzluktan dolayı balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren İnak, "Kuraklıktan dolayı 3-4 gündür şelalede su kuruduğu için şelalenin su olan bölgesinden hidroforla kuruyan bölgeye su aktarıyoruz.

"YÜZLERCE BALIĞIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Sabah baktığımızda yüzlerce balığın öldüğünü gördük. Çok az bir bölgede su vardı. Buradaki suyu çoğaltıp, su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için, onların ölmemesi için 5 saattir buraya su veriyorum" dedi.

Öte yandan şelalenin eski hali ile şimdiki görüntüsü, korkunç bir manzara oluşturdu.