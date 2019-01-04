Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir büyüme hedefinin gerçekleşmesinin istihdam, ihracat ve katma değerli üretime öncelik verilmesine bağlı olduğunu belirterek, rekabet gücünün korunmasının da büyüme için en önemli koşullardan biri olduğunu söyledi.
Hükümetin dünyada ve Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalara karşı üretimin ve istihdamın artırılması için işverenlere verdiği destek ve teşviklerin ihracat hedeflerine ulaşılması adına yollarını açtığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin daha güçlü bir ekonomi için işverenlere sağladığı destek ve teşviklerden memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda bugüne kadar atılan adımlardan ötürü Cumhurbaşkanımıza ve hükümete teşekkür ediyoruz. İşverenler olarak biz de Yeni Ekonomi Programı (YEP) başta olmak üzere Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ve İstihdam Seferberliği gibi elimizi taşın altına koymamız gereken hususlarda üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz alıyoruz."
İşverenlere verilen destek ve teşviklerin daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat olarak ekonomiye yansıdığına işaret eden Koç, 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indiriminin yeni yılda da sürecek olmasını önemsediklerini dile getirdi.
- "Rakam ve oranların gözden geçirilmesi gerekiyor"
Koç, geçen yıl 9 ay şeklinde uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl 12 ay boyunca uygulanacak olmasının, memnuniyet verici olduğunu ama rakam ve oranların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Büyük işletmeler ihracatın yüzde 86'sını karşılıyor"
Türkiye'deki yaklaşık 1,9 milyon iş yerinden yaklaşık bin 600'ünün 15 milyon civarındaki sigortalının 1,7 milyonunu istihdam ettiğine dikkati çeken Koç, şunları söyledi:
"Diğer bir deyişle kurulu işletmelerin binde 1'i istihdamın yüzde 11'ini sağlıyor. 500 ve üzeri çalışan istihdam eden ve ülkemiz ihracatının yüzde 86'sını karşılayan büyük ölçekli işletmeler, yeni asgari ücret artışı ve teşvik değerlerine göre 2019 yılında iş gücü maliyetlerinde yüzde 29,39'luk artışla karşılaşacaklardır. Bu oran, 500'ün altında çalışan istihdam eden işletmelerin maliyetine göre yaklaşık 5 puanlık ek bir yük anlamına geliyor. 400 çalışanın istihdam edildiği bir işletmede destek sonrası iş gücü maliyeti değişimi yüzde 25 seviyesindeyken, 4 bin çalışanın olduğu bir işletmede yüzde 29,39'a yükselmektedir.
Bu farkın rakamsal karşılığı çalışan başına 120 lirayı bulmaktadır. Söz konusu fark büyük ölçekli iş yerlerinin artan maliyetler karşısında daha da zorlanmasına neden olacaktır."
- "Aksaklık büyüme hedefine ulaşılmasını zorlaştırır"
Akansel Koç, 500 ve üzeri çalışan istihdam eden işletmelerin ihracat yoğun firmalar olduğunun göz önünde bulundurulması ve destek oranının buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
"Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam zincirlerinden herhangi birindeki aksaklık, büyüme hedefine ulaşılmasını zorlaştırır." diyen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:
"İşletmelere yansıyacak olası olumsuzluklar, çalışanları, iş arayanları ve yeni yatırımcıları da aynı yönde etkiler. Türkiye'nin ihracat lokomotifi ve nitelikli istihdamın merkezi olan sektörlerin rekabet gücünde yıpranma oluşmadan, çalışanlarına ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edebilmesi için teşvik ve desteklerdeki dengesizliğin giderilmesi büyük önem taşıyor. Bundan dolayı 150 lira olan asgari ücret desteğiyle 5 puanlık SGK işveren teşvikinin iş yeri ayrımı gözetmeksizin 500 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerine de uygulanmasını istiyoruz.
Bunun yanında istihdama büyük oranda katkı sağlayan iş yerlerine yönelik desteklerin daha da artmasını talep ediyoruz."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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