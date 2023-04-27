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HABERTURK.COM

Yapımcılığını No23 Prodüksiyon'un yaptığı, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Toklu'nun oturduğu 'Büyük Macera Hazine Peşinde’' filminin galası yapıldı. Gala gecesinin ikincisi de depremzede çocuklar için Malatya'da yapılacak.

28 Nisan'da vizyona girecek olan 'Büyük Macera Hazine Peşinde' filminin oyuncularının tam kadro katıldığı geceye; Ceren Benderlioğlu, Berat Efe Parlar, Atılay Uluışıl, Tolga Tetin, Doğukan Güngör, Hasan Yalnızoğlu ve Banu Karagöz gibi birçok ünlü isim katıldı.

Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı filmin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme aldı.

Emir Ali Doğrul, Berat Efe Parlar ve Aysima Veli

"SON SÖZ İZLEYİCİNİN"

Çocuk gelişim uzmanları ve psikologların katkılarıyla hazırlanan filmde 'Bekir Akbaba' karakterine hayat veren Muharrem Türkseven, "Çekim süresinde söz hakkı bizdeydi fakat artık son söz izleyicinin. Oyuncuların hepsi birbirinden yetenekli birbirinden eğlenceliydi. Çok güzel bir iş çıkardık ve artık izleyicimizi bekliyoruz" dedi.

BİR GALA DA MALATYA'DA

Filmim yapımcısı Tuğba Tuna, "Ülkemizin son günlerde yaşadığı deprem felaketi hepimizi etkiledi. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. O yüzden deprem bölgesindeki çocukları da unutmamamız gerekiyor. Filmimiz çocukların yaşadığı bu zor günlerde belki bir ışık olur, o yüzden ikinci galamızı Malatya'da yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUZ OLURSA NASIL BİRİSİ OLACAĞINI ANLADIK"

Filmde karı - kocaya hayat veren Orçun Kaplan - Damla Cercisoğlu çifti, "Bizim için birçok anlamda bu bir ilk oldu. Filmde de çiftiz ve aile gibiyiz. Yapımcımız da bize her anlamda bunu hissettirdi. Biz de çocuğumuz olursa nasıl birisi olacağını anladık. Filmde arkadaşlık da çok ön planda ve o kadar da ilerlediği çocukların ahbaplığı hala devam ediyor" diye konuştu.

Orçun Kaplan ve eşi Damla Cercisoğlu

Doğukan Güngör

Tolga Tekin

Berat Efe Parlar