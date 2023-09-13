Büyük Menderes Havzası tahliye kanalında toplu balık ölümleri

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası'nın tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti.

Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

'SU DEĞİL SİYAH SIVI'

Ölü balıkları kuşların yediğine dikkati çeken Sürücü, "Zaten deltanın bütün kuşları buraya geldi. Balıkların neden öldüğü suya bakınca anlaşılıyor. Su değil siyah bir sıvı. Arıtmasız şekilde endüstriyel tesislerin, işletmelerin, fabrikaların ve organize sanayilerin boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. Aynı zamanda suda oksijen oranı çok düşük su olmaktan çıkmış zehirli bir sıvı akıyor. Kuşlar bunu yiyor kuşlara zarar verir mi bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu balıkların neden öldüğünün acilen araştırılması lazım. İlgili kurumlara başvuracağız" dedi.