Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBüyük Menderes Nehri'nde acı görüntü - Haberler
ABONE OL

İlk kez böyle görüntülendi, Büyük Menderes Nehri kurudu

Aydın Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle kurudu. En kurak dönemlerinden birini yaşayan nehirdeki su seviyesinin çekilmesiyle zor durumda kalan çiftçilerden bazıları ise traktör ile set yapıp, nehrin dibinde kalan suları biriktirerek çözüm üretmeye çalışıyor. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, "Yılların Menderes Nehri'nin şu an üzerinde yürüyoruz. Tespitlerimize göre Nazilli'den Söke Ovası'na kadar 32 bin dekar ot yatağımız su bekliyor. Çiftçilerin bu suya ihtiyacı var." dedi.

Büyük Menderes Nehri'nde acı görüntü - Haberler
DHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizine dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor.

DHA'nın haberine göre, daha önce taşkınlarla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri'nin kuruması Aydın Ovası'ndaki çiftçileri tedirgin etti. Yağmur ve kar yağışının diğer yıllara oranla az olması ve sıcaklıkların da yükselmeye başlaması nedeniyle geçen yıl mayıs ayında 2.5 metre yüksekliğinde su bulunan Büyük Menderes Nehri'nde neredeyse su kalmadı.

Çiftçiler traktörleriyle nehrin yatağında setler yapıp, dipteki az miktardaki suyu biriktirmeye başladı. Nehrin büyük bölümünde ise dipteki kumlar ortaya çıktı. Çiftçiler nehirdeki kumlar üzerinde yürüyerek, kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

'NEHRİ, İLK DEFA BÖYLE GÖRDÜM'

Büyük Menderes Nehri'nin her gün suların azalarak kuruma noktasına geldiğini belirten, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Aralık ayından bu yana yağmurlar yeterli seviyede yağmadı. Bu nedenle yıla kurak bir başlangıç yaptık. Mayıs ayının ilk haftaları Büyük Menderes Nehri'nde 2.5 metre yükseklikte su vardı. 53 yaşındayım, bu aylarda Büyük Menderes Nehri'nin bu şekilde kuruduğunu hiç görmemiştim. Çiftçilerin bu suya ihtiyacı var. Çok az sayıda su olduğu için çekme şansımızda yok. Tespitlerimize göre Nazilli'den Söke Ovası'na kadar 32 bin dekar ot yatağımız su bekliyor. Adnan Menderes, İkizdere ve kemer Barajları'ndan da sulama için Büyük Menderes'e su salınması için çok erken. Baraj kapaklarının açılması haziran ayını bulur. Çiftçilerde çaresiz durumda. Su olmayınca tarımsal üretimde durma noktasına geliyor.

Durum böyle olunca çiftçilerde kendi başlarının çaresine bakmak için sondaj kuyusu açmaya çalışıyor. Ancak, yağmur yağmaz ise o sondaj kuyularının da çok uzun süre kullanılacağını sanmıyorum. Bizim can damarımız sudur. DSİ'de bu yıl 2 kez sulama suyu vereceğini bildirdi. 2 defa sulamayla hiçbir mahsul olmaz. Yılların Menderes Nehri'nin şu an üzerinde yürüyoruz" dedi.

'BU KADAR SUSUZ KALDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM'

Menderes Nehri kıyısında arazisi bulunan Umur Posacı, "Büyük Menderes Nehri kıyısında dedemden kalma 600 dönüm arazim var. Yıllardan beri burada ekip biçeriz. Bu mevsimde susuz kaldığını hiç görmedik. Birazda plansız yapılan işler buna neden oluyor. Önceden bazı hesap ve planlar yapılsa bekli de bu hale gelmezdi. Şu anda herkes bölgede su peşinde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Maalesef bizi çok kolay günler beklemiyor. Nehrin içine traktörlerle girerek set yapıp, su tutmaya çalışıyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman, hangi tarihte? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri
GÜNDEM20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman?
Gölette facia! 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
GÜNDEMGölette facia! 3 yaşındaki çocuk öldü
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi!
GÜNDEMİçişleri'nden pazar yeri genelgesi
Pazarlar açık mı kapalı mı? İçişleri Bakanlığından "Pazar Yerleri" genelgesi
GÜNDEMPazarlar açık mı kapalı mı?
En güzel Hıdırellez mesajları 2021! Resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri! Kısa ve öz Hıdırellez Bayramı mesajı
GÜNDEMEn güzel Hıdırellez mesajları 2021!
2021 Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, gelenekleri nelerdir? Hıdırellez ne demek?
GÜNDEM2021 Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Cengiz İnşaattan Rize İkizdere Cevizlik Taş Ocağı hakkında açıklama
GÜNDEMCengiz İnşaattan açıklama
Ramazan ne zaman bitiyor 2021? Ramazanın son günü ne zaman? İşte orucun son günü ...
GÜNDEMRamazan ne zaman bitiyor 2021?
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
GÜNDEMBelediye başkanının testi pozitif çıktı
Adıyaman'da 36 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
GÜNDEMAdıyaman'da 36 ev karantinaya alındı